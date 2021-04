Le chef du gouvernement tunisien condamne fermement l’attaque au couteau de Rambouillet

(Famagusta Gazette) La Tunisie a exprimé, samedi, sa ferme condamnation de l’attaque au couteau de Rambouillet, dans le département des Yvelines de la région Île-de-France, d’après un communiqué du gouvernement tunisien.

“La Tunisie condamne vivement l’attentat de Rambouillet (…) le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présenté ses sincères condoléances aux Français et à la famille de la victime”, lit-on dans un communiqué officiel des services du chef du gouvernement tunisien.

M. Mechichi a indiqué que son pays “est solidaire avec le gouvernement et le peuple français et qu’elle restera toujours aux côtés de ses amis contre cet ennemi”.

Le chef du gouvernement tunisien a, par ailleurs, insisté sur l’impérative de coordonner les efforts pour lutter contre le terrorisme et la violence à travers le monde.

Il a souligné, à cette occasion, l’importance de la concertation de tous les efforts régionaux et internationaux pour lutter contre l’extrémisme et la violence, prévenir leurs répercussions néfastes sur la sécurité et la stabilité des Etats et des peuples, et adhérer aux valeurs de tolérance, de modération et de dialogue comme valeurs communes pour toute l’humanité, a indiqué Hichem Mechichi.

Vendredi en début d’après-midi, une fonctionnaire du commissariat de Rambouillet a été égorgée par ce Tunisien entré illégalement en France en 2009, mais régularisé en 2019.

Le parquet anti-terroriste a été saisi dans cette affaire, alors que l’assaillant a été abattu par balles par un autre agent de police.