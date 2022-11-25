Following are the 2022 World Cup leading scorers ahead of Friday’s matches:
2 – Richarlison (Brazil), Bukayo Saka (England), Mehdi Taremi (Iran), Ferran Torres (Spain), Olivier Giroud (France), Enner Valencia (Ecuador)
1 – Jack Grealish (England), Ilkay Gundogan (Germany), Davy Klaassen (Netherlands), Rafael Leao (Portugal), Kylian Mbappe (France), Lionel Messi (Argentina), Alvaro Morata (Spain), Dani Olmo (Spain), Salem Aldawsari (Saudi Arabia), Saleh Alshehri (Saudi Arabia), Takuma Asano (Japan), Andrew Ayew (Ghana), Marco Asensio (Spain), Gareth Bale (Wales), Michy Batshuayi (Belgium), Jude Bellingham (England), Osman Bukari (Ghana), Ritsu Doan (Japan), Breel Embolo (Switzerland), Gavi (Spain), Joao Felix (Portugal), Cody Gakpo (Netherlands), Craig Goodwin (Australia), Adrien Rabiot (France), Marcus Rashford (England), Christiano Ronaldo (Portugal), Carlos Soler (Spain), Raheem Sterling (England), Timothy Weah (United States)